Abdullah Özdemir’den 2 Nisan boykot çağrısına sert tepki

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Türkiye siyasetinde hareketli günler kayda geçti..

CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar, kent uzlaşısı soruşturması, ve "sorunlu" diploma...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından başlayan sokak olayları sonrası yapılan yeni çağrılarla birlikte, sokak olaylarına destek vermeyen ünlüler ile milli markalar boykot edilmeye başlandı.

2 NİSAN EKONOMİK BOYKOT ÇAĞRISI

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından üniversite öğrencileri kampüslerde ‘ders boykotları' düzenlemişti.

Son gelişmede ise, öğrenciler, yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacaklarını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 2 NİSAN BOYKOT PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel, 2 Nisan ekonomik boykot çağrısı yaparak şu sözleri sarf etti:

19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.



Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.



Millet, devletin gerçek sahibidir.



Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.



#2nisantüketimboykotu

"2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ YAPMAYARAK ESNAFI, KURYEYİ, GÜNLÜK KAZANÇLA GEÇİNEN BİNLERCE İNSANI CEZALANDIRMAYA KALKIYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, duruma tepki gösterdi..

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "CHP millete muhalefet etmeye devam ediyor." diyerek, şu ifadelerde bulundu:

Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor. Suçlarını örtbas etmek, gündem değiştirmek için sözde protestoları uğruna küçük esnafın kepenk kapatmasını, kuryelerin evine ekmek götürememesini umursamıyorlar. Halkın derdiyle ilgilenmeyen, kendi siyasi hesapları uğruna esnafımızı zor durumda bırakmayı marifet sayan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

"BİZ HER ZAMAN EMEĞİN, ADALETİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"