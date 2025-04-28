Haber Merkezi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Görevi devraldığı günden bu yana sokakta vatandaşlarla bir araya gelen Özdemir, bu kez gençlerle sohbet etti.

CHP'li bir gençle karşılaşan Abdullah Özdemir ilk olarak, "AK Parti ile aramız nasıl? Var mı bir sıkıntı?" diye sordu.

SAMİMİYET, KARDEŞLİK...

Ardından ilerleyen sohbette samimiyet ve kardeşlik yer aldı...

Özdemir'in sorusuna "İyi ya. Sıkıntı yok. Bir ben değişiğim aralarında." diyen genç, gülümsetti.

"VATANDAŞIN BÖYLE BİR DERDİ YOK"

Akabinde gence, "Nerelisin?" diye soran Özdemir, "Ben CHP Gençlik Kolları'nda spor ve sanat kollarında başladım." dedi.

Konuştuğu CHP'li gencin yanında AK Partili gençlerin olduğunu da öğrenen Özdemir, "Olsun canım. Ne güzel bak işte AK Partili gençlerle CHP'liler... Ülkenin, vatandaşının böyle bir derdi yok zaten. Vatandaş beraber." dedi.

Gencin "Hangisi hayırlısı ise o gelsin zaten." cevabına ise Özdemir şöyle dedi:

"BİZ GENÇLERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Kim hizmet ediyorsa. Mesela Ataşehir'de ben hiçbir hizmet görmedim yani. Bir şey söyleyeyim, ben belediye başkanlığı yaptım. Bağcılar Belediye Başkanıydım. Ataşehir'e geldim, Ataşehir'i gezdik.



Ataşehir'de böyle hani gençlik merkezleri, kültür merkezleri, havuzlar, bilgi evleri... Hiçbir şey göremedim. Benim belediye başkanlığı yaptığım yerde 70-80 tane hizmet binası vardı. Sadece 16 tane bilgi evi. Ben sadece 3 yılda 3 tane kütüphane açtım. Yaşlı Yaşam Merkezi yaptık. E-spor Merkezi yaptık. İki tane büyük gençlere tesisler yaptık.



Biz gençleri çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz için de hizmet etmek adına muazzam bir mücadele veriyoruz. Çocukları aynı şekilde. O yüzden herkesin gençleri sevmesi için bol bol hizmet yapması gerektiğine inanıyoruz. Belki sen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şeyi değiştirisin. Bu değişimi sen yaparsın ama biz seni AK Parti'ye bekliyoruz.

"BELKİ BİR GÜN OLUR"

CHP'li genci sohbet sonunda AK Parti'ye davet eden Abdullah Özdemir, "Belki bir gün olur yolumuz düşer, çayınızı içeriz." sözleriyle karşılaştı.