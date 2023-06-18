Abdüllatif Şener, halay çektiği görüntüleri paylaşarak eleştirilere yanıt verdi Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ikinci turda geçersiz oy kullandığını belirten Abdüllatif Şener'e muhalefetten tepki yağdı. Şener de katıldığı bir düğünden halay videosu paylaşarak, "Kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırılar yapıyorlar." dedi.

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Muhalefet cephesinde sular durulmuyor.

28 Mayıs seçiminin üzerinden haftalar geçerken, CHP içerisinde dengeler tamamen bozulmaya başladı.

Büyük umutlarla hummalı hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Tarihi sonuçlar ise CHP'de değişim ve istifa seslerini yükseltti.

'İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim'

Bir diğer kriz ise Abdüllatif Şener cephesinden yaşanıyor.

Aday gösterilmeyince 14 Mayıs'tan hemen sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP aleyhine yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Şener, katıldığı bir canlı yayında ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi.

Bu açıklamalarıyla bir kez daha okları üzerine çeken Şener, katıldığı bir düğün davetindeki halay videosuyla eleştirilere yanıt verdi.

"Medya trollerinin halkta karşılığı yok"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ise şu ifadelere yer verdi:

İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar.

Ardından düğünden videolarını art arda yanıtlayan Şener, halay çektiği anlarla gündem oldu.

"İkinci turda geçersiz oy kullandım"

Abdüllatif Şener, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirterek şöyle konuşmuştu: