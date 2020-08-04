Abdüllatif Şener'den garip pozlar

Siyasetin etkisiz isimlerinden biri olan Abdüllatif Şener, parmağını Ay'a nişanlayıp fotoğraf çektirdi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, tatil günlerinde çektirdiği fotoğrafları Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

"AY PARMAK UCUNDA YA DA AVUÇ İÇİNDE.."

Şener, paylaşımına şu notu düştü: "Ay parmak ucunda ya da avuç içinde ama sizden bir beklentisi yok! Martılar tepenizde, hakkını devşirme peşinde! Toprağın ve yaprağın, çiçeklerin ve böceklerin, tüm hayvanların ve de kuşların insanlar üzerinde hakkı var..."

Şener'in bu paylaşımına esprili yanıtlar geldi.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Abdüllatif Şener masa üstünde konuştu ViDEO