Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Havalimanlarında yeni koruma sistemi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava meydanlarının Akıllı Siber İstihbarat ile daha güvenlikli hale getirildiğini vurgulayarak, çalışmanın Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, başarılı çalışmalarında hız kesmiyor.

Bakanlık bu kez havalimanları için harekete geçti.

Havalimanları artık yerli ve milli "Siber Tehdit İstihbarat Yazılımı" ile korunmaya başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu Bilişim Ödülü’ne layık görülen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) geliştirdiği ‘Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir"

Yüzde 100 yerli ve Türk mühendislerince geliştirilen projeye ilişkin olarak Uraloğlu, şöyle devam etti;

Akıllı Siber İstihbarat Yazılımıyla, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ’ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan Ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum.

Sistemin amacı

Bakan Uraloğlu, Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformunun özelliklerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı;

DHMİ sorumluluğundaki havalimanlarına ait iç ve dış ortam envanter verilerinin toplanması, görüntülerinin çekilmesi, sayısallaştırılması, koordinatlı olarak haritalandırılması, 3B modellenmesi, saklanması ve bunların web, mobil ve masaüstü ortamlarda sunulması, DHMİ bünyesindeki diğer ilgili sistemler ve kurum, kuruluşlar tarafından paylaşılan verilerin entegrasyonlarının sağlanması amaçlandı.

"108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı"