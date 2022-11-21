Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'ya veda

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, toprağa verildi.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak, torununun vefatıyla sarsıldı.

İstanbul Şişli'deki dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için AVM'ye giden iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu, Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu olan Batuhan Bostancı için Eyüp Sultan Camii'nde, ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı

Cenazeye; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanları Faruk Süren ile Adnan Polat, siyaset, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ile Batuhan Bostancı'nın arkadaşları katıldı. Abdurrahim Albayrak ile Asil Bostancı, taziyeleri kabul etti.

Batuhan Bostancı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu son yolculuğuna uğurlandı VİDEO





















