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    Abdurrahim Albayrak'tan AVM düşerek hayatını kaybeden torunuyla ilgili paylaşım

    Torunu vefat eden Abdurrahim Albayrak yaptığı paylaşımda, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 19:20
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 19:26
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    Abdurrahim Albayrak'tan AVM düşerek hayatını kaybeden torunuyla ilgili paylaşım

    Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak, torununun vefatıyla sarsıldı.

    Şişli'deki bir AVM'de öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için AVM'ye giden iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

    "Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı inanın bilmiyorum"

    İş adamı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21 Kasım 2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacaktır.”

    Abdurrahim Albayrak tan AVM düşerek hayatını kaybeden torunuyla ilgili paylaşım #1

    Abdurrahim Albayrak tan AVM düşerek hayatını kaybeden torunuyla ilgili paylaşım #2


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