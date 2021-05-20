Abdurrahim Boynukalın kimdir? Abdurrahim Boynukalın'ın biyografisi..

Abdurrahim Boynukalın kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu sorusu merakla araştırılıyor. İşte Abdurrahim Boynukalın'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi..

Türk siyasetçi, gazeteci ve eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. 25. Dönem İstanbul Milletvekili ve mevcut AK Parti Birleşik İngiltere temsilcisi Abdurrahim Boynukalın'a dair bilgiler merak konusu oldu.

Kariyeri ve hayatına dair detaylar araştırılan Abdurrahim Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Abdurrahim Boynukalın'ın biyografisi..

ABDURRAHİM BOYNUKALIN KİMDİR?

15 Eylül 1987 tarihinde Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya geldi. Abdurrahim Boynukalın aslen Karamanlıdır. Babası Ömer Boynukalın'ın ölümünden sonra amcası tarafından yetiştirildi. Ayasofya başimamı Mehmet Boynukalın'ın yeğenidir.

Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmasının ardından yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Öğrenci iken birçok AKP'li siyasetçinin yetiştiği Millî Türk Talebe Birliği'nin ardılı Talebe Birliği Federasyonu'nunda aktif rol oynadı. Ardından Londra Şehir Üniversitesi'nde Medya İletişim Bölümünde ikinci yüksek lisansını bitirdi. Yaklaşık iki yıl Kırklareli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2011-2013 yılları arasında Milat gazetesinde,2013-2014 yılları arasında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. “Günlük Türk siyaseti hakkında analizler yazdı.

2014-2015 yılları arasında AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

23 Haziran 2015 ile 17 Kasım 2015 tarihleri arasında AK Parti'den İstanbul Milletvekili oldu.

2015-2018 yılları arasına Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Mayıs 2019 tarihinden itibaren AK Parti İngiltere Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

2015 yılında Ceyda Boynukalın ile evlendi. Çiftin; 'Ömer', 'Osman', 'Zeynep' adlarında 3 çocuğu bulunuyor.