Abdurrahman Dilipak: İki namaz kıldın diye ekonomi düzelmez

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, ekonomik bozukluğun nedenini toplumdaki namazdan uzaklaşmaya bağlayan Cübbeli Ahmet Hoca'yı eleştirerek namaz kılarak ekonominin düzeltilemeyeceğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube yayınlarından birini, kendisine yöneltilen "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" sorusuna ayırdı.

İmansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu söyleyen Hoca, toplumun yüzde 90'ının namaz kılmadığını belirterek, ekonomik durumu da bu verilere dayandırdı.

"Toplumun yüzde 90’ı beynamaz"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Toplumun yüzde 90’ı beynamaz. Ondan sonra diyorsun ki bu ekonomi neden böyle? Bizim ümmete Allah’ü Teala çok müsamaha verdiği için belalar hemen gelmiyor. Eski ümmette belalar çabuk gelirdi. Ama bunların hepsinden daha büyük günah namazsızlıktır. Yüzde 90 diyorum kimse de bana ne yaptın diyemiyor." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor, ondan böyle VİDEO

"2 namaz kılmakla ekonomi düzelmez"

Kamuoyunda dikkat çeken ve tepkilere neden olan bu ifadelere Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan da tepki geldi.

Hoca'yı eleştiren Dilipak, namaz kılmakla ekonominin düzeltilemeyeceğini söyledi.

Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Şimdi neyi nasıl düzelteceksin? Namazın anlamı ve insana yüklediği sorumluluğun farkında olmak, insanı kötülük yapmaktan men eder, etmiyorsa o namaz gösteriştir. 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez. Doğru işler yapacak, üreteceksin. Ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder.





"Nasıl bir toplum olduk biz"



Ne yani Ebu Zer namaz kılmadığı için mi zengin değildi. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak, onu eleştirene bak, nasıl bir toplum olduk biz. Allah cahil ve zalim bir topluluğu hidayete erdirmez. Örnek ortada."



