Abdurrahman Dilipak’tan çip iddiası

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin “İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makine arasında bir network hazırlamak istiyorlar” iddiasında bulundu.

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, aşı karşıtlığını yeni bir boyuta taşıdı…

Dilipak, Haber Global’de katıldığı “Tarafını Seç” programında koronavirüs aşısına ilişkin ilginç bir iddia ortaya attı.

6’ncı aşıdan sonra çip takılacağını öne süren Dilipak, şöyle konuştu:

“ÇİP TAKARAK, BİR NETWORK HAZIRLAMAK İSTİYORLAR”

“İsteyen cyborg (yarı robot) oluyor şu anda. İngiltere'de cyborg profesör de var. Ben cyborg olmayacağım. Kafama çip taktırmayacağım. 2025 geçiş dönemi, global resetçiler için. Starlink projesini tamamladılar, 5G'yi tamamlamak üzereler, insanın yerini alacak olan humonoid isimli robotlar hazırlanıyor. Bunun yanında, cyborg'ler. İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makine arasında bir network hazırlamak istiyorlar. Yeniden alfabenin başına dönüyorlar. Alfa... Ondan sonra beta kuşağı diyecekler. Burada artık insan yok, nesne var.”

Abdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar VİDEO