Abdurrahman Tutdere, göreve iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk operasyonu kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleriyle şekillenen bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediyelere rüşvet karşılığında ihale yönlendirme iddiaları araştırılmaya başlandı.

Bu iddiaların araştırılmasıyla da yeni gözaltılar yapıldı.

İzmir, Adana, Adıyaman, Büyükçekmece ve diğer illerde birçok kişi gözaltına alındı.

Bu dalga operasyonlarda, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de 5 Temmuz günü gözaltına alınmıştı.

EV HAPSİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Savcılık, İstanbul'a getirilen Tutdere hakkında “icbar suretiyle irtikap” (zorlama veya tehdit yöntemleriyle rüşvet alma) suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

8 Temmuz tarihinde tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Tutdere için, Sulh Ceza Hakimliği “konutunu terk etmeme” şartıyla ev hapsine karar verilmişti.

Bu ev hapsi kararı ise geçtiğimiz dakikalarda kaldırıldı.

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."