Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk operasyonu kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleriyle şekillenen bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediyelere rüşvet karşılığında ihale yönlendirme iddiaları araştırılıyor.

İzmir, Adana, Adıyaman, Büyükçekmece ve diğer illerde birçok kişi gözaltına alındı. Bu dalga operasyonlarda, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de 5 Temmuz günü gözaltına alındı.

EV HAPSİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, İstanbul'a getirilen Tutdere hakkında “icbar suretiyle irtikap” (zorlama veya tehdit yöntemleriyle rüşvet alma) suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

8 Temmuz tarihinde tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Tutdere için, Sulh Ceza Hakimliği “konutunu terk etmeme” şartıyla ev hapsine karar verdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

“İcbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla adli kontrol altına alınan Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbirle görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANINI İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE hakkında “içbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütülmekte, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutu terk etme suretiyle Adli Kontrol Altına Alma kararı verilmiştir. Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak işleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."