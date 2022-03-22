Abramoviç'in Muğla'ya gelen yatına, Ukraynalı yelkencilerden protesto

My Solaris isimli lüks yatı Muğla kıyısına yaklaşan Rus milyarder Abramoviç, Ukraynalı yelkenciler tarafından 'Savaşa Hayır' sloganıyla protesto edildi.

Rus milyarder Roman Abramoviç’in lüks yatı 'My Solaris' Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada, Ukraynalı yelkenciler yatın önünü keserek protesto gösterisi düzenledi. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştan dolayı ülkelerine gidemeyen ve Türkiye’ye gelen yelkenciler şişme botla yatın çevresinde dolanarak, 'Savaşa Hayır' yazılı Ukrayna bayrağı açtı,

Rusya'nı Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat birinci ayını tamamlamak üzereyken, henüz sulh sağlanamadı.

Rusya hükümetine ve Ruslara uygulanan yaptırımlar ise devam ediyor.

RUS MİLYARDERİN YATI TÜRKİYE'DE

Dünyanın çeşitli ülkelerinden savaşı durdurmak için uygulanan yaptırımların beraberinde Ukraynalılar da savaşı durdurabilmek için sivil direniş sergiliyor.

İngiliz hükümetinin ek koyduğu Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olan Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait My Solaris isimli yat ise Türkiye kara sularına geldi.

ROTA BODRUM

Ege kıyılarına ulaşan 140 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğindeki Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', Akdeniz’den Marmaris ve Datça açıklarına ve son olarak da rotasını Bodrum’a çevirdi.

UKRAYNALILARDAN PROTESTO

Yat, dün akşamüzeri Bodrum’a ulaşmıştı. Yat Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Dev geminin önüne botla gelen yelkenciler, Ukrayna bayrağı açarak yatın gitmesini istedi.

"SAVAŞA HAYIR"

İtalya’da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen ve 17 Mart’ta Bodrum’a gelen yelkenciler ve antrenörleri şişme botla 'My Solaris'i karşıladı. Yatın çevresinde gezen Ukraynalılar, üzerinde İngilizce 'Savaşa Hayır' yazılı Ukrayna bayrağı açtı.





"RUS GEMİSİ BURADAN GİT"

Yelkenciler, “Rus gemisi buradan git”, “Ukrayna’dan gidin” sloganları attı. Durumu fark eden Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri, olaya müdahale ederek sporcular ve antrenörlerini karakola götürdü. Sporcu ve antrenörler daha sonra serbest bırakıldı.