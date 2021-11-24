Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir dönem başladı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, resmi temasları kapsamında Ankara'ya geldi.

Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

PİYASALARA ETKİSİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan BAE Prensi'nin Türkiye'ye büyük yatırımlarla geleceği konuşuluyordu.

İki liderin samimi karşılaşması, piyasaları da etkiledi.

Güne 13 lira seviyesinden başlayan dolar, 11,54 seviyesine kadar geriledi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Ankara'da

TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, BAE Prensi Zayed'in Türkiye'ye 100 milyar dolara yakın bir yatırım planı yaptığını yazmıştı.

UZUN ARANIN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME TELEFONDA YAPILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens bin Zayid ile 31 Ağustos'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı kaydedilmişti.

Ayrıca telefon görüşmesinde ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılmıştı.

BAE ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI, AĞUSTOSTA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı ağustos ayında kabul etmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti.

"TARİHİ VE OLUMLU BİR TOPLANTI"

BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetmişti:

"Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."