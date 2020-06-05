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Acemi askere eziyete inceleme

Acemi askere eziyete inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı üzerine, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.