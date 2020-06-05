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Acemi askere eziyete inceleme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı üzerine, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.
- İHA
- 05.06.2020 - 11:19
Acemi bir asker yatakhanede sıkıştırıldı ve 'devrecilik' adı altında eziyet gördü.
Bu görüntüler sosyal medyada patlayınca, tepkiler çığ gibi büyüdü. Otur-kalk talimatının verildiği askerin yüzündeki endişe anbean kameraya yansırken, hemen harekete geçildi.
AKAR TALİMATI VERDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da talimat vererek, inceleme başlatılmasını istedi.
Acemi askere eziyete inceleme ViDEO
HEPSİ TESPİT EDİLDİ
Söz konusu askerlerin tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.