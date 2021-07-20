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    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı

    Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hastaneler kurban kesiminde aksilik yaşayan vatandaşlarla doldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.07.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 10:22
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    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı

    Bu Kurban Bayramı'nda da aynı manzaralar yaşandı.

    Acemi kasaplar, Kurban kesimi sırasında ya kendilerini ya da birbirlerini yaraladı.

    TABLO DEĞİŞMEDİ

    Gaziantep'te talihsiz kaza yaşayan vatandaşlar, soluğu bir kez daha hastanede aldı.

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurbanlar kesilmeye başlandı. Köyde kurban kesmeye çalışan vatandaş, elini kesince hastanelik oldu.

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı ViDEO

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #1

    HASTANELER ACEMİ KASAPLARLA DOLDU

    Bursa'da bayramın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

    Bazıları, kesilecek hayvanların boynuz darbelerine maruz kaldı. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla hastanelere getirildi.

    Yapılan müdahalenin ardından acemi kasaplar taburcu edildi.

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #2

    KURBANLIKLAR YERDE SÜRÜKLEDİ

    Adıyaman ve Samsun'da da tablo aynıydı. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi.

    Bazı vatandaşlar ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandı.

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #3

    ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK

    Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldu.

    Yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerekse ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

    Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.

    Bazı acemi kasapların ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #4

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #5

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #6

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #7

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #8

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #9

    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #10

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    Acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı #13

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