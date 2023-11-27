Acı dolu dönüş! Filistinlileri evlerinin enkazı karşıladı... Gazze Şeridi’ndeki binlerce kişi, insani ara sırasında evlerine ne olduğunu görmek için geçici sığınak ve kamplardan ayrıldı.

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REUTERS

İsrail, 7 Ekim'den bu yana açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de binlerce masumu öldürdü.

Gazze'nin neredeyse yarısını yok eden İsrail, 4 günlük ateşkes anlaşması için masaya oturmayı kabul etti.

Bu 4 günlük ara süresinde de esir takası gerçekleşmeye başlarken, Gazzeliler kuzeye gitmek üzere yola koyuldu.

Evlerinden ayrılan Gazzeli binlerce vatandaş, kuzeye geldiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Evlerini yeniden inşa edecekler

Gazze Şeridi’ndeki binlerce kişi, insani ara sırasında evlerine ne olduğunu görmek için geçici sığınak ve kamplardan ayrıldı.

Onlar, hayatlarını ve evlerini yeniden inşa edecekleri inancıyla dönse de İsrail askerleri tarafından vurulmaktan korkuyor.

Birleşmiş Milletler, bölgedeki 2,4 milyon insanın yaklaşık 1,7 milyonunun yerinden edildiğini ve evlerin yarısından fazlasının hasar gördüğünü veya yıkıldığını tahmin ediyor.

Gazze`nin büyük bir kısmı binlerce hava saldırısı nedeniyle yerle bir oldu ve bölge yiyecek, su ve yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya.

Savaşın gürültüsü şimdilik durdu

Savaşın gürültüsünün yerini, sığındıkları hastane ve okullardan çıkan kalabalığın arasından geçen trafik sıkışıklığının kornaları ve ambulans sirenleri aldı.

Filistinli bir kadın, enkazın ortasında bir bisiklet ve tozla kaplı kıyafetlerin görülebildiği enkazdan mucizevi bir şekilde sağlam birkaç bardak çıkardı ve "İnşallah yeniden inşa edeceğiz." dedi.