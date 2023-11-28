Acı dolu kareler: Gazzelilerin güneye göçü sürüyor İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Bu kapsamda ise Gazzelilerin göçü devam ediyor.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana nefes aldırmadığı ve açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 bini aşkını kadın olmak üzere 15 bini geçti.

Buna reğmen durmayan İsrail, Filistinlilerin evlerini de yok etti. Binlerce mahalleyi bombalayarak enkaza çeviren İsrail, Filistin halkını ise kuzeyde istemiyor.

1,1 milyon kişinin güneye geçmesini isteyen ve baskı yapan İsrail, direnenlere ise acımıyor.

Zorlu göç yolu

Çatışmalar 53'üncü gününde devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi`nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin Gazze'nin güneyine gitmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

Evleri ve sığındıkları hastane ve okullar bombalanan Gazzeliler bölgenin güneyine doğru gidiyor.

Yaya halde göç ettirilenler arasında yaralı durumda olanlar, tekerlekli sandalyede götürülenler ve koltuk değnekleri ile yürümeye çalışanlar da var.