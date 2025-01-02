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İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

TAYFUR İÇİN DUA EDEN SEVENLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı.

Tayfur için dua eden hayranları gözyaşı döktü.

Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ ÇOCUKLUĞUMUZU KAYBETTİK"

Ayşegül Can isimli bir hayranı "Çok üzgünüz çocukluğumuzu kaybettik. Tüylerim diken diken oldu. Ferdi Tayfur'u kaybetmek çocukluğumuzu öldürdü. Bütün anılarımız gitti. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Yüzyılın sanatçısını kaybettik” diyerek duygularını dile getirdi.

"FERDİ BABA AİLEDEN BİRİ GİBİYDİ"

Murat Aygın da Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Tayfur'un Adanalı olduğunu anımsatan Aygın, kendisinin de Adana'da büyüdüğünü, onun yetiştiği mahalleyi de çok iyi bildiğini belirtti.

Sanatçının şarkılarıyla, filmleriyle büyüdüklerini anlatan Aygın, "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi Baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı." ifadelerini kullandı.

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"ÇOK SEVİYORDUK KASETLERİ HALA DURUYOR"

75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da aynı mahallenin çocuklarını olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Akdoğan, sevenlerine başsağlığı diledi.

Abdullah Şimşek de hastanede tedaviye alındığını duyduğunda ziyaret için geldiğini, saatlerce hastanenin önünde beklediğini ancak göremediğini söyledi.

Vefat haberine inanamadığını dile getiren Şimşek, "Çok seviyorduk, kasetleri hala duruyor, sürekli Ferdi Tayfur'un şarkılarını paylaşırım. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik." dedi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ FERDİ BABA"

Hastane önünde toplanan kalabalık ise sevgilerini, "Seninle gurur duyuyoruz Ferdi Baba" sloganlarıyla gösterdiler.

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CENAZESİ ANTALYA HAVALİMANI'NA UĞURLANDI

Daha sonra Ferdi Tayfur'un cenazesi, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, usta sanatçının yakınları ve hayranlarının katılımıyla İstanbul'a götürülmek üzere Antalya Havalimanı'na uğurlandı..