'Acı ve Tatlı' belgeseli Kazan Film Festivali'nde yarışacak

Göçmen bir kadının, kaybolmakta olan hafızasına yolculuğu anlatan "Acı ve Tatlı" belgeseli, 17. Uluslararası Kazan Film Festivali'nde yarışacak.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 2005'ten bu yana her yıl düzenlenen 'Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali' bu yıl 17'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu yılki sloganı 'Kültürlerin diyaloğundan diyalog kültürüne' olan festivalde 45 ülkeden 50 film gösterilecek.

'ACI VE TATLI' DA YER ALIYOR

'Rusya'da İslam', 'Türk Dünyası', 'Kazan Prömiyerleri' ve 'Moskova Kazan Transiti' Adlı programların yer aldığı festivalde, 'Rusya'nın gurur duyduğu Müslümanlar' serisinden 3 belgesel izleyiciyle buluşacak.

Dünya prömiyerini Kazan'da yapmaya hazırlanan belgeseller arasında yapımcılığını ve yönetmenliğini Didem Şahin'in üstlendiği "Acı ve Tatlı" belgeseli de yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin konusu ise kısaca şöyle:

"Türkiye'den 1963'te Almanya'ya işçi olarak giden Nermin, babalarına emanet ettiği üç kızını bir süre sonra yanına alır. Didem, Dortmund doğumlu bir belgesel yönetmenidir. Anneannesinin hafızasının kaybolmakta olduğunu öğrenince, yanına gitmeye karar verir. Kamerasını alır, anneannesinin ve diğer göçmenlerin yaptığı gibi İstanbul'dan Almanya'ya giden bir trene biner. Bu tren yolculuğu, zamanda bir yolculuğa dönüşür. Kayıp parçalar bir araya geldikçe Nermin'in göçmen bir kadın işçi olarak yaşadığı dönemin bir portresi ortaya çıkar. Stuttgart'ta yaşayan Nermin artık Alzheimer hastasıdır."