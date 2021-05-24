Okulun başlattığı kampanyada İyilik Timi öğrencileri kendi harçlıklarıyla aldığı 252 bisikleti, Suriye'deki kamplarda bulunan yaşıtlarına hediye etti.

Türkiye’nin ilk bisiklet dostu okulu olan Özel Acıbadem Okulları “Bir Bisikletle Mutluluğa Kapı Açıyoruz” diyerek bir kampanya başlattı.

Acıbadem'in İyilik Timi öğrencilerinin organize ettiği proje ile topladıkları 252 bisiklet; Afrin, Azez, Aziz, Cinderes, Çobanbeyi ve Türkmenbarı kamplarındanki yetim ve öksüz çocuklara hediye edildi.

Acıbadem Okulları yürütülen kampanya ile ilgilili şu ifadelere yer verdi;

KENDİ HARÇLIKLARI İLE DESTEK OLDULAR

"İyilik Timi'nde yer alan öğrencilerimiz projenin başından sonuna kadar süreçte aktif rol aldılar. Tüm sınıf kademelerinde girdikleri online derslerde bu projeyi arkadaşlarına anlatarak onları yardım kampanyası için teşvik ettiler.“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71-72.) Hadis-i Şerifi gereğince kendi beğendikleri bisikletleri, kendi harçlıkları ve ailelerinin destekleriyle satın alarak bu güzel organizasyona destek oldular.

HANGİ DİNDEN DEVLETTEN OLURSA OLSUN ÇOCUKLAR MASUMDUR

Toplanan bisikletler önceden o bölgede yardım faaliyetleri yürüten STK’lar aracılığıyla tespit edilen savaş mağduru yetim çocuklara teslim edildi.

Özel Acıbadem Okulları olarak, çocuklar hep gülsün, mutlu olsun istiyoruz. Hangi ülkenin vatandaşı, hangi dinin inananı olursa olsun, çocukların masum olduğuna inanıyoruz. Bize düşen onlara sahip çıkmak, gözü yaşlı olan bir çocuğun tebessümüne vesile olmaktır. Bizler her fırsatta İyilik Timi'nin neferleri olarak insanlara iyilik yapmaya devam edeceğiz. Kampanyamıza destek veren öğrencilerimize, velilerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ederiz."

Acıbadem Okulları'ndan Bir Bisikletle Mutluluğa Kapı Açıyoruz kampanyası VİDEO



