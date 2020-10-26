Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? Sigara yasağı olan iller hangileri?

Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? Sigara yasağı olan iller hangileri?

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok ilde tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirlerin en önemlilerinden birisi de sigara yasağı oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yeni vaka sayılarının yükselişe geçmesi dikkatlerden kaçmazken, illerden yeni koronavirüs kararları gelmeye devam ediyor.

İl Umumi Hıfzısıhha Meclisleri, sigara içmenin maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda sigara içilmesini yasakladı.

SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİSİ?

GİRESUN

Giresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.

Alınan kararlara göre, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Avni Çakır başkanlığında koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığı bildirildi. Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını arttırdığı ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle bazı kararların alındığı kaydedildi. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere izin verilecek. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanlar daha önce tespit edilen yurtlarda izolasyon altında tutulacak.

DENİZLİ

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan kurul sigara içmenin doğru şekilde maske takılmasını engellediği gerekçesi ile meydanlar, parklar, semt pazarları ve sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesini yasakladı. Denizli'de bundan sonra banka, noter, PTT, otobüs durakları, ATM'ler ve fatura ödeme merkezleri gibi sıraya girilmesi gereken alanlarda sigara içilemeyecek.



ORDU

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde de yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içilmesi yasaklandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Makas başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak bazı alanlarda sigara içme yasağı getirildiği bildirildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazarlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu.

SİGARA İÇME YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Alınan kararlara göre yasaklanmış açık alanlarda sigara içen vatadanşlara maske takmadıkları gerekçesi ve diğer insanların hayatını tehlikeye atma sebebiyle 900 TL idari para cezası kesilmektedir.