Açık cezaevi Covid-19 izinleri 2 ay daha uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, pandemi nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin, salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle Covid-19 izin sürelerinin 31 Mayıs tarihinde sona ermesi planlanıyordu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen izin süresinin 2 ay uzatılması önerisinde bulundu.

İZİNLER 31 TEMMUZ'A UZATILDI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilişkin yapılan açıklamada, “5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ’24.05.2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 ay süre ile uzatılmasına’ dair önerisi doğrultusunda, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.