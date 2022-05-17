Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta bitecek mi?

Mahkum ve mahkum yakınları, açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. Peki cezaevi izinleri uzatıldı mı, 31 Mayıs'ta bitecek mi? İşte son durum...

Mahkum ve yakınlarının gözü kulağı 31 Mayıs'ta sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleri için gelecek açıklamada...

Pandemi döneminde açık cezaevindeki hükümlülere izin verilmiş ve geçtiğimiz yıl bu izinler 2 aylık periyotlarla üst üste uzatılmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs tarihine kadar hükümlülerin pandemi nedeniyle izinli sayılmalarında karar kılmıştı.

Mayıs ayının son günlerinde milyonlarca hükümlü ve ailesi "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mayıs'ta cezaevi izinleri bitecek mi? İşte Adalet Bakanlığı'ndan son dakika izin açıklaması...

Açık cezaevi izinler 31 Mayıs'ta bitecek mi?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 31 Mart 2022 tarihinde bitmesi planlanan açık cezaevi izinlerini 2 ay süreyle tekrar uzatmıştı.

31 Mayıs'a uzayan izinlere dair yeni bir kararalınmadı. Buna göre, pandemi nedeniyle izinde olan hükümlüler, 31 Mayıs itibarıyla cezaevine dönecek.