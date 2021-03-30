Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama..

Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama..

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinlerine dair son dakika açıklamalarında bulundu. Binlerce mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu gündemde yer alıyor.

Pandemi döneminde açık cezaevindeki hükümlülere izin verilmiş ve geçtiğimiz yıl bu izinler birkaç kez 2 aylık periyotlarla uzatılmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihine kadar hükümlülerin pandemi nedeniyle izinli sayılmalarında karar kılmıştı.

Milyonlarca hükümlü ve ailesinin son dönemde merak konusu olan "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte Adalet Bakanlığı'ndan son dakika izin açıklaması..

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

31 Mart'ta sona erecek olan açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sürenin 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

CEZAEVİ İZİN AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açık cezaevi izinleri ile ilgili resmi sitesinden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.