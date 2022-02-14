Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzatılan cezaevi izinlerine dair, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022?" sorusu gündeme getirildi ve araştırılmaya başlandı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını, kendisini göstermeye başladığı dönemlerde birçok tedbir aldırdı.

Ülkeler koronavirüs salgınından en az hasarla kurtulabilmek için, vatandaşlarını korumaya yönelik bir politika izledi.

Bu kapsamda da açık cezaevi izinlerinin ne zamana kadar uzatıldığı merak edilmeye ve araştırılmaya başladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle uzatılan cezaevi izinlerine dair, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022? İşte yanıtı...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

5. Yargı Paketi kapsamında uzatılan açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmaması nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.