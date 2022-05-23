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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022? Son karar...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 20:10
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022? Son karar...

    Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevi izinleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

    Mayıs ayına girilmesiyle birlikte bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı akabinde cezaevi izinlerine ilişkin alınan yeni kararı duyurdu.

    Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte 2022 açık cezaevi izinleri ile ilgili son durum...

    2022 Cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkumunun Covid-19 izinleri 2 ay daha uzatıldı.

    Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'da sona erecek.

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022? Son karar... #1


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