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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinde son durum

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinde son durum

Açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Bu konuyla ilgili bir son dakika açıklaması gelirken, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusu gündeme geldi.