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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinde son durum

    Açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Bu konuyla ilgili bir son dakika açıklaması gelirken, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusu gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 21:20
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinde son durum

    Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına karar verilmişti.

    Bu iznin 30 Kasım'da biteceği açıklanmıştı ancak buna rağmen cezaevine yakınları olanlar, sürenin uzatılıp uzatılmadığına dair araştırma yapmaya başladı.

    Cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların, 9 kez uzatılan iznine dair yeni bir açıklama daha geldi.

    Bu açıklamayı merak eden vatandaşlar, bu konu hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor.

    Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmasını öngören önerge, TBMM'de kabul edildi. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak..

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinde son durum #1

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