Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2022?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2022?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs nedeniyle açık cezaevi izinleri hayata geçirilmişti. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2022?

2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs, her anlamda olumsuz etkiledi ve bazı değişimler getirdi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs nedeniyle açık cezaevi izinleri hayata geçirildi.

Cezaevinde bulunan insanların mağdur olmaması için getirilen bu uygulama 31 Ocak 2022 tarihine sona erecekti.

Bu kapsamda yeni bir uzatmanın olup olmadığını öğrenmek isteyenler, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2022? İşte yanıtı...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son yazılı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “21/01/2021 tarih ve 13588366- 149-57 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi” doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerin yer verildi.

31 Mart tarihinde bitmesi beklenen açık cezaevi izinleri hakkında henüz bir yazı yayımlanmadı.