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    Açık cezaevlerindeki korona izinleri 2 ay uzatıldı

    Adalet Bakanlığı, hükümlülerin korona izinlerinin 2 ay süre ile uzatıldığını duyurdu.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:49
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    Açık cezaevlerindeki korona izinleri 2 ay uzatıldı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerinde de bir dizi adım atılmış ve hükümlü ve yükümlülere 2 aylık izin verilmişti.

    Bu izin ikinci kez uzatıldı.

    2 AY DAHA UZATILDI

    Adalet Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

    Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

    Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

    Açık cezaevlerindeki korona izinleri 2 ay uzatıldı #1


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