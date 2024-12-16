Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı, TCG AKHİSAR adlı açık deniz karakol gemisinin ilk seferini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açık deniz karakol gemimiz TCG AKHİSAR, ilk seyirini gerçekleştirdi.

TCG AKHİSAR’a güvenli yolculuklar ve başarılı görevler dileriz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, geminin ilk seyrine dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

TCG AKHİSAR'IN ÖZELLİKLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri (ASFAT) tarafından üretilen TCG AKHİSAR (P-1220), bu yılın ilk aylarında Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterine dahil oldu. Yerli ve milli olan bu yeni nesil açık deniz karakol gemisi, denizlerdeki hak ve çıkarların korunmasına yönelik üstün sensör ve silah sistemleriyle donatıldı. Yüksek güvenilirlik ve caydırıcılık özellikleriyle dikkat çeken gemi, düşük radar görünürlüğü, düşük sualtı akustik izi ve yüksek beka kabiliyeti sayesinde modern deniz harp gereksinimlerine tam anlamıyla yanıt veriyor.

HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi projesinin bir parçası olan TCG AKHİSAR, projenin ilk adımlarından biri olarak denizlerde görevine başlarken, paralel bir süreçte TCG KOÇHİSAR’ın da inşası devam ediyor. Toplamda 10 geminin üretiminin hedeflendiği proje kapsamında, bu sınıftaki gemiler MİLGEM ADA sınıfı korvetlerin tasarımından ilham alınarak geliştiriliyor.

TCG AKHİSAR, sahip olduğu ileri teknoloji donanımlar ve maliyet etkin yapısıyla sadece Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin denizlerdeki stratejik gücünü artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzun Menzilli Etkin Silah Sistemleri: Yerli satıhtan satha güdümlü mermi (yerinde hazır), yerli satıhtan havaya güdümlü mermi, yerli 76 mm top ve 12.7 mm silahlar

Uzun Menzilli Etkin Sensörler: Üç boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve karinaya monteli sonar sistemi ile tüm harp nevilerine yönelik tespit ve teşhis imkanı

Yüksek Güvenilirlik: üstün özelliklere sahip, deniz şartlarında tecrübe edilmiş, yerli dizayn kullanılarak inşa edilmiştir

Yüksek Beka Kabiliyeti ve Şok Dayanımı: Askeri dizayn ve inşa standartlarına uygun dizayn ve üretim

Ömür Boyu Desteklenebilirlik: Ömür devri maliyeti odaklı dizayn ve sürdürülebilir destek

Yüksek Mukavemet: Yüksek deniz durumu ve hasar durumuna dayanıklılık

Düşük Radar, Manyetik ve Akustik İz: Radar, sonar ve mayınlar tarafından tespit edilebilirliğinin azaltılması maksadıyla özel dizayn

Yerinde Hazır Sistem Kabiliyeti: Gelecekte istenen görevlere yönelik ihtiyaç duyulacak sensör ve silah sistemleri için tak kullan özellikli tasarım.

Platform Kontrol ve İzleme Sistemi: Personel sayısını ve müdahalesini azaltmak için gemi içi sistemleri devamlı kontrol eden ve ikaz veren modern sistem.

KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer saldırılara karşı dayanıklı özel dizayn ve malzeme kullanımı

Deplasman: 2.300 ton

Uzunluk: 99,56 m (326 ft 8 in)

Genişlik: 14,42 m (47 ft 4 in)

Su çekimi: 3,90 m (12 ft 10 in)

Tahrik sistemi: CODLOD, 4 × dizel, 2 × elektrik motoru

Hız: Azami: 24 kn (44 km/sa; 28 mph)

Menzil: 4.500 deniz mili (8.300 km)

Seyir süresi: 21 gün

Helikopter platformu: 10 ton

Hangar: 1x HELO-1x GHIA

Sistemler: GENESIS ADVENT SYS, YELKOVAN, AKR-D, AHTAPOT-S, KATS, YAKAMOS

Silah sistemi: 1 adet MKE üretimi 76/62mm Milli Deniz Topu

Konfigürasyona bağlı ek silahlar:

1 adet MKE üretimi 76 mm Milli Deniz Topu

1 adet ASELSAN üretimi Gökdeniz 35mm CIWS (Yakın Hava Savunma Sistemi)

8 adet ROKETSAN üretimi Hisar-O Hava Savunma Füzesi

8 adet ROKETSAN üretimi Atmaca Gemisavar Füzesi

2 adet ASELSAN üretimi 6’lı DSH (Denizaltı Savunma Harbi) Roketi Lançeri

2 adet UNIROBOTICS üretimi Targan 12.7 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Kulesi