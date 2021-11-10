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    Açık öğretim sınav görevlilerinin ücretlerine zam yapıldı

    Anadolu Üniversitesi, açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:24
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    Açık öğretim sınav görevlilerinin ücretlerine zam yapıldı

    Anadolu Üniversitesi, açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenleri ücretlerinde güncelleme yaptı.

    Üniversite tarafından görevli ücretlerine zam yapıldı.

    SALON BAŞKANINA 80, GÖZETMENE 70 TL ZAM

    Salon başkanlarının 120 lira olan ücretleri zamla birlikte 200 liraya çıkarıldı.

    Gözetmenlerin 100 lira olan ücreti ise 170 lira oldu.

    Açık öğretim sınav görevlilerinin ücretlerine zam yapıldı #1

     

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