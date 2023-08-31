Açıklanan zam oranlarının ardından Memur-Sen'den ilk açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun açıkladığı memur maaşlarını değerlendirdi. Rakamlar üzerinde uzlaşılamadığını belirten Yalçın, "Refah payı alamadık" dedi.

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ensonhaber.com

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinden karar çıktı.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu.

Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, zamma ilişkin net oranları paylaştı.

2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 11

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda yer alan 11 üyeden 6'sı zamma onay verirken, 4 üye karara itiraz etti. KESK oy kullanmadı.

Memur-Sen'den ilk açıklama

Bloomberg HT’ye konuk olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılması kararını değerlendirdi.

"Enflasyon farkı müjde gibi ifade edilemez"

Ali Yalçın, enflasyon farkının toplu sözleşme kazanımı olduğunu ancak müjde gibi ifade edilemeyeceğini belirtti.

"Refah payı alamadık"

Yalçın ayrıca, refah payının alınamadığını ve toplu sözleşme sistemi içinde hakem kurulu farkının beklenti yaratmadığını dile getirdi.

"Üzerinde anlaştığımız konularda yeni bir tartışma alanı yaratılamadı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Toplu sözleşmede uzlaşamadık bunun üzerine Hakem Heyeti'ne başvurduk. Hakemin kamu işverenin talebini onaylaması aslında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun adının işveren şeklinde değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hakem Kurulu, hakemlik yapmak yerine işveren tarafının noterliğini yaptı. Bunun için uzlaşamadık. Biz 2024 yılında Merkez Bankası’nın yüzde 33 enflasyon öngördüğü yerde bu rakamların altını konuşmanın çok sağlıklı olmayacağını ve bunun üzerindeki rakamları konuşmamız gerektiğini belirttik. Mutlaka refah payının olduğu bir rakamla masadan kalkmak istediğimizi ifade etmiştik ama refah payı alamadık. Üzerinde anlaştığımız konularda yeni bir tartışma alanı yaratılamadı.

"Birçok sosyal konuda derin bir mücadele yaptık"

Biz en düşük memur maaşının 20 bin 300 seviyelerinde olduğunu ve bunun 22 bin bandına çıkarılması gerektiğini ifade etmiştik. Kira yardımından tutun evlilik yardımına kadar birçok sosyal konuda derin bir mücadele yaptık. Enflasyon farkı toplu sözleşme kazanımıdır, müjde gibi ifade edilemez. Refah payı alamadık. Enflasyon farkıyla birlikte ortalama maaşlar 2024 yılı itibariyle 30 bin seviyesine gelecek.

Maaş zammına enflasyon farkı ödenecek

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak.

6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek.

Hükümetin teklifleri

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Memurlar ne istiyordu?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.