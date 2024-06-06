Acil durum bildiren THY uçağı saatler sonra İstanbul'a döndü Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Panama City seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris'e divert kararı alırken daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul'a yönlendirildi.

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İHA

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi.

Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı.

Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul'a yönlendirildi.

İstanbul'a iniş yaptı

Acil durumun nedeni öğrenilemezken THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi.

Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)