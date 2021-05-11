Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

Açıklanan bildirgede, "Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa ve Kudüs gündemiyle toplanan Acil Kudüs Toplantısı'nın bildirgesini açıkladı.

"TERÖR DEVLETİ İSRAİL"

Türkiye Filistin halkına yardım etmek için elinden geleni yapıyor. En sert tepkiyi dile getirirken, gerekli toplantıları yapmayı da ihmal etmiyor. Bu toplantılardan birisi olan 'Acil Kudüs Toplantısı' sonrası bir bildiri açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıkladığı bildiride şu ifadelere yer verildi;

"İsrail'in Kudüs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir.

Ali Erbaş: Acil Kudüs Toplantısı'nın bildirgesini açıkladı ViDEO







"TÜM İSLAM ALEMİNİN ORTAK MESELESİDİR"

Videoyu Oynat Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır.

"ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır."