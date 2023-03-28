ACİL ÖNERİ! Naci Görür, İstanbul depreminde can kaybına sebep olabilecek bina sayısını açıkladı Beklenen İstanbul depremi hakkında yaptığı yorumlar ile adından söz ettire Prof. Dr. Naci Görür yeni açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Naci Görür, beklenen İstanbul depremi hakkında uyarılarda ve önerilerde bulunuyor.

Prof. Dr. Naci Görür dün yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyada gündeme oturdu. Naci Görür İstanbul’da meydana gelecek depremde can kaybına sebep olabilecek bina sayısının en az 90.000 olduğunu dile getirdi.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetimize acil bir öneri sözleriyle başlayarak şunları kaydetti;

"HÜKÜMETİMİZE ACİL BİR ÖNERİ: Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm oldğuna inandığım için ben de öneriyorum: İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90,000.

Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum.

Onun için devlet İstanbul’da deprem güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına alıp devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır. İnsanlarımızın can güvenlği sağlandıktan sonra Belediye ve vatandaşlala el ele verip boşaltılan binaları deprem dirençli hale getirmelidir.

Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın can güvenliği herşeyin önündedir. Hükümetimiz bunu muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların talebidir, sevgiyle"