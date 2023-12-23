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Acılı babadan duygulandıran paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Acılı babadan duygulandıran paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.