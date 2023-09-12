Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi 3 şampiyonluk için Survivor'da

Her yıl seyirciyi ekrana kitleyen Survivor için heyecanlı bekleyiş başladı.
Büyük çekişmeyle süren yarışma 2023 sezon finalinde Nefise’nin zaferiyle sona ermişti.
Bir sezon daha kapanırken, gözler 2024’e çevrildi.
Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı.
Turabi yeniden yarışacak
Yarışmanın başlamasına az bir zaman kala Acun Ilıcalı, yarışmacıları duyuruyor.
Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından, Survivor’da 2 kez şampiyonluk elde eden Turabi’nin yeniden yarışacağını açıkladı.
"3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor"
Ilıcalı, o açıklamasında şu ifadeleri aktardı;
Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.