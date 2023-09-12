Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi 3 şampiyonluk için Survivor'da Survivor All Star 2024 yarışması için az bir süre kala, yarışmacılar belli oluyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor'da 2 kez şampiyonluk elde eden Turabi'nin yeniden yarışacağını açıkladı.

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Her yıl seyirciyi ekrana kitleyen Survivor için heyecanlı bekleyiş başladı.

Büyük çekişmeyle süren yarışma 2023 sezon finalinde Nefise’nin zaferiyle sona ermişti.

Bir sezon daha kapanırken, gözler 2024’e çevrildi.

Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı.

Turabi yeniden yarışacak

Yarışmanın başlamasına az bir zaman kala Acun Ilıcalı, yarışmacıları duyuruyor.

Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından, Survivor’da 2 kez şampiyonluk elde eden Turabi’nin yeniden yarışacağını açıkladı.

"3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor"

Ilıcalı, o açıklamasında şu ifadeleri aktardı;