Ünlü medyacı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, futbol gündemine ilişkin TV100 ekranlarına önemli açıklamalarda bulundu.

Ersin Düzen'in konuğu Acun Ilıcalı, kendisine ait şirketin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 400 milyon liralık ihale aldığı yönündeki iddialara cevap verdi.

İBB İDDİASINA YANIT VERDİ: İMAMOĞLU'YLA 1 DAKİKA KONUŞMUŞLUĞUM YOK

Ilıcalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla hayatı boyunca hiçbir yerde bir araya gelmediğini söyledi.

"İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok" diyen Ilıcalı, yıllar önce AK Parti'ye oy verdiği açıklamasını hatırlattı.

"AK PARTİ'YE OY VERDİM DİYE YILLARCA BANA TAŞ ATTINIZ"

"AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız" sözleriyle açıklamasını sürdüren Ilıcalı, şunları söyledi:

İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve AK Parti'ye oy verdiğimi söyledim. Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira.