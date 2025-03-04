Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla 3'er yıla kadar hapis talebi

AA

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı, Saadettin Saran ile bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

1'ER YILDAN 3'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.