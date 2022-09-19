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    Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi

    Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi

    Acun Ilıcalı İstanbul'da motosikleti ile kaza yaptı. Ilıcalı kazayı kırıkla atlattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 19:09
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    Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi.

    Ilıcalı İstanbul'da motoru ile seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı.

    Ters yonden gelen otomobille çarpıştı

    Mosiklet tutkusu ve farklı sitilde sahip olduğu motorlarla bilinen TV8'in patronu Ilıcalı'nın çarptığı aracın ters yönde ilerlediği öğrenildi.

    Ilıcalı kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kolu kırıldı

    Tedavi altına alınan ünlü iş adamının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayı kolundaki kırıkla atlattı.

    Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi #1

    Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi #2


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