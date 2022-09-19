Acun Ilıcalı İstanbul'da motosikleti ile kaza yaptı. Ilıcalı kazayı kırıkla atlattı.

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi.

Ilıcalı İstanbul'da motoru ile seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı.

Ters yonden gelen otomobille çarpıştı

Mosiklet tutkusu ve farklı sitilde sahip olduğu motorlarla bilinen TV8'in patronu Ilıcalı'nın çarptığı aracın ters yönde ilerlediği öğrenildi.

Ilıcalı kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kolu kırıldı

Tedavi altına alınan ünlü iş adamının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayı kolundaki kırıkla atlattı.