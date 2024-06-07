Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu Fenerbahçe'de devam eden başkanlık yarışında Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, sert tartışmalara girdiği rakip aday Aziz Yıldırım için suç duyurusunda bulunarak 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

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Türkiye'de yine bir seçim gerginliği var.

Bu kez Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi, kamuoyunun merakla takip ettiği bir tartışmaya neden oldu.

Mevcut Başkan Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı ve rakip başkan adayı ve eski başkan Aziz Yıldırım, seçim tarihi beli olduğu günden bu yana büyük bir tartışmanın içinde.

Acun'dan Aziz Yıldırıma 10 milyon TL'lik dava

Birbirlerini sert iddialarla itham eden ikiliden Ilıcalı, konuyu yargıya taşıdı.

Bu kapsamda Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Yıldırım'ın bunun üzerine nasıl bir tepki ortaya koyacağı merak konusu olurken, gündeme düşen bu dava haberini Ali Koç doğruladı

"Acun Ilıcalı, dün dava açtı"

Başkanlık yarışı öncesi NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Koç, Aziz Yıldırım'ın sadece kendisine değil listesindeki isimlere de saldırdığını belirterek, "Sadece bana saldırmıyor. Yönetimdeki arkadaşlara da saldırıyor. Acun Ilıcalı, dün dava açtı. Ama düne kadar çok iyi anlaşıyorlardı." diye konuştu.

Acun Ilıcalı - Aziz Yıldırım kavgası

Geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım, katıldığı bir programda, Acun Ilıcalı'yla ilgili tartışmanın fitilini ateşleyecek ifadeler kullanmıştı.

Yıldırım, Ali Koç'un yönetim listesinde FETÖ'cü ve Adnan Oktar'cı isimler olduğunu iddia etmişti.

Başka bir yayına konuk olan Ilıcalı ise "Çirkin ve art niyetli" diyerek Yıldırım'a cevap vermiş ve tartışma adım adım alevlenmişti.