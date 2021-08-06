Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL'lik destek

Ahbap olarak çalışmalarını sürdüren Haluk Levent, Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon liralık destek yapacağını duyurdu.

Türkiye'nin ciğerlerini dağlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Şu anda 5 ilin 12 noktasında süren yangınlara ekiplerin müdahalesi sürerken, yaraların sarılması için destekler başladı.

İLK GÜNDEN BU YANA DESTEK İÇİN ÇABALIYOR

Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın yangın bölgesine yardım yapacağını açıkladı.

Orman yangınlarının ilk gününden itibaren bölge için destek çalışmaları yürüten Ahbap'ın kurucusu Levent, Ilıcalı'nın desteğini sosyal medya hesabından paylaştı.

“GÜZEL ADAM SAĞ OL”

Levent, "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağ ol" dedi.