Acun Ilıcalı'nın Survivor programında çileden çıktığı anlar gündem oldu Sevilen yarışma programı Survivor'da sinirler gerildi.. Programın sunucusu Acun Ilıcalı'nın çılgına döndüğü anlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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ensonhaber.com

Survivor yarışma programının yeni bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı.

Programın ünlü sunucusu Acun Ilıcalı, konsey sırasında Aleyna'yı iten Nagihan'a çok öfkelendi.

Sinir krizi geçirdi: Siz ne istiyorsunuz?

Konuşurken sesi yükselen Ilıcalı, "Sizin hakkınızda kimse konuşmasın, yasaklayalım. Siz ne istiyorsunuz söyleyin bana. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz?" dedi.

Çok öfkelendi, sandalyeyi devirdi

Konuştukça öfkesi artan Ilıcalı, "Kız ağlayarak gitti şimdi. Öbür gün bilmem ne oldu. Ne istiyorsunuz abi siz? Kavga mı, kaos mu, ne istiyorsunuz siz?" sözlerinin ardından oturduğu sandalyeyi iterek devirdi.

"Herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın"

Ilıcalı sözlerinin devamında, "Rahat durulamıyor mu bu programda. Ne battı size? Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler, bana bunu dediler. Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın konseyi öfkeyle terk etmesiyle birlikte yarışma sonlandı.

