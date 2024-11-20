Acun Ilıcalı'ya bahis soruşturması başlatıldı

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya bahis soruşturması...

Dün akşam Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaştı.

Milli mücadele, Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8 ekranlarından canlı yayınlandı.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİN REKLAMI PANOLARDA GÖRÜLDÜ

Maç sırasında reklam panolarında, yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı, bir açıklamada bulundu.

Ilıcalı, açıklamasında, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti.

ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ilıcalı konuyla ilgili, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.