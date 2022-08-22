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    Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten de yapılabilecek

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyuran bir paylaşımda bulundu.
    • 22.08.2022 - 10:08
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    Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten de yapılabilecek

    E- devlet hizmeti, vatandaşlara yeni hizmetler sunmaya devam ediyor.

    Son olarak sunulan hizmetle birlikte ad ve soyad değişikliği artık e-Devlet'ten de yapılabilecek.

    Yaşanan bu gelişmeyi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu.

    24 Aralık 2022'ye kadar başvurular devam edecek

    Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık 2022'ye kadar yapabilecek.

    Bugüne kadar 300 bine yakın kişi soyadını değiştirdi

    AA'nın haberine göre; il ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

    Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet ten de yapılabilecek #1

    Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet ten de yapılabilecek #2

    Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet ten de yapılabilecek #3


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