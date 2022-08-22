Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten de yapılabilecek

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık 2022'ye kadar yapabilecek.

Bugüne kadar 300 bine yakın kişi soyadını değiştirdi

AA'nın haberine göre; il ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.