Ada Araştırma'nın Muharrem İnce anketi

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Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye kimlerin oy vereceğinin sorulduğu ankette, Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek rakamlar var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeleri kontrol altında tutarak koltuğunu bırakmaması üzerine Muharrem İnce, yeni parti kurma çalışmalarına başladı.

Yoğun bir şekilde temaslarını sürdüren Muharrem İnce, anket şirketlerini de harekete geçirdi.

Yaptığı araştırmalarda büyük başarı oranına ulaşan Ada Araştırma, ankete katılanlara "Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" diye sordu.

İnce'ye oy vereceklerin büyük çoğunluğunun, daha önce CHP'ye oy verdiğinin görülmesi dikkat çekti.

CHP'DE ÇOĞUNLUK MUHARREM İNCE'YE SICAK BAKIYOR

CHP'ye oy veren seçmenlerden yüzde 30'u Muharrem İnce'ye "Oy veririm" derken, yüzde 28,8'i de "Belki oy veririm" dedi. CHP'lilerin sadece yüzde 41,2'si "Oy vermem" dedi.