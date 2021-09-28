UKOME'nin Adalar’da akülü araç kullanımına yasak getirme kararı, Adalıları kızdırdı. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları durumlarda araç kullanamayacaklarını söyleyerek isyan etti.

Adalar’da atlı faytonların kaldırılmasıyla elektrikli araç dönemi başlamıştı.

Ancak UKOME kararı üzerine elektrikli araç kullanımına da yasak geldi.

TEPKİYLE KARŞILANDI

5 Ekim'den itibaren geçerli olacak karara, Ada sakinleri tepki gösterdi.

Adalılar ihtiyaç duydukları şahsi durumlarda araç kullanamayacaklarını belirterek, kararın kendilerini mağdur edeceğini belirtti.

"ENGELLİLER, YAŞLILAR VAR..."

Ada sakinlerinden Abdulkadir Himmet, “Adalılar olarak çok mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu akülü araçlarımız kalktığı zaman evli olanlar var, çoluğu çocuğu olanlar var, pazara giden kişilerimiz var annelerimiz, babalarımız, yaşlı insanlarımız var. Bu araçlara ihtiyacı olan insanlar var. Engelliler, hastalar, yaşlılar var. Bunlar mağdur olacak.” dedi.

"TAKSİYLE OTOBÜS MÜ ÇAĞIRALIM"

Murat Özdemir ise “Burası köy gibi bir yerdir. Kışın kalıcı olan aileler, adada ikamet edenler var. Çoluğu var, çocuğu var, hastası var, engellisi var. Çocuk sıkılıyor, ada turuna çıkartıyorlar. Akşam okula yemek taşıyorlar. Kendi aileleri öğrencileri götürüyor, getiriyor. Herkes mağdur oluyor bu şekilde. Şahsi işlerimiz oluyor, bayram oluyor, pazar oluyor. Şimdi ben pazara çıkacağım. Özel taksi mi çağıracağım, belediyenin otobüsünü mü çağıracağım?

Ada sakinlerinden elektrikli araçların kaldırılması kararına tepki VİDEO



"BELEDİYENİN ARAÇLARI ZATEN YETERSİZ"

Araç aldım, aracıma ruhsat istediler, yaptım. Vergisini veriyorum. Her şey normal, hiçbir arabadan farkı yok. Ben bunların hepsini yaptım. Bana bu hakkı tanıdı. 20 milyar para ödedim, arabayı aldım. Şimdi sen bana diyorsun ki 'sen bu arabayı buradan kullanamazsın, yaşın tutmuyor'. Kaç yaşında olmam lazımdı? Altmış beş yaş üstü. E zaten 65 yaş üstü arabayı kullanamaz ki. Belediyenin araçları zaten yetersiz.” dedi.

ZABITADAN BARİKATLI ENGEL

İddiaya göre İBB’ye bağlı zabıta ekipleri ise adada elektrikli araçların geçişini engellemek amacıyla barikatlarla bir yolu kapattı. Ada sakinlerinden bir vatandaş, barikatları aşıp bisikletiyle yola devam etmek istediğinde kendisini engelleyen zabıta ile tartıştı.

"KAFALARINI KUMDAN ÇIKARIP BU REZİLLİĞİ GÖRSÜNLER"

Konuyla ilgili şikayetini dile getiren vatandaş, “Buradaki sorun başsızlık. Adalar Belediyesi kafasını kumdan çıkartsın, bu rezilliği görsün. Burada bu yollar kapanmaz. Eğer yasaksa işlem yapsınlar, ceza kessinler. Yazın başından beri bu akülüler kalkacaktı, niye kaldırmadılar? Çünkü Adalar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izinle tescilli araba yapamadı Büyükşehir. Millete taşıttırdılar insanları. Şimdi yaz sonu geldi barikat kuruyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? İlk önce kendi pisliklerini görecekler.

"İMAMOĞLU OYLARI BARİKAT KOYMAK İÇİN Mİ ALDI"

Buradaki hiçbir yolcu taşıyan araba tescilli değil. Araç kaldırılıyorsa böyle yol kapanmaz. Herkesin ulaşım özgürlüğü var. Bu saçmalığa bir son versinler. Sadece belli koltuklarda oturup Ada hakkında karar almasınlar. Sorum Sayın İmamoğlu'na, Ada'dan oy alırken bu barikatları koymak için mi oy almış? Rezillik. Pislikten başka bir şey değil. Ada adalığını kaybetti.” dedi.