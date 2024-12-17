Ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem

AA & Ensonhaber

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün başkent Port Vila'nın 30 kilometre açığında olduğunu duyurdu. Depremin yerin 57 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilirken, ilk etapta verilen tsunami uyarısının daha sonra kaldırıldığı açıklandı.

EN AZ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CBS News’in haberine göre, Fiji'deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

BAŞKENTTE BİRÇOK BİNA HASAR GÖRDÜ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, deprem nedeniyle oluşan yıkım ve toprak kayması anları yer alırken, başkent Port Vila'daki pek çok binanın hasar gördüğü bildirildi. Hasar alan yapılar arasında ABD, Fransa ve İngiltere büyükelçilikleri ile Yeni Zelanda Yüksek Komisyonu'nun yer aldığı diplomatik kompleksin de bulunduğu belirtildi.

ABD’nin Port Vila Büyükelçiliği, personelin güvende olduğunu ancak binanın bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Öte yandan, Avustralya’daki bazı havayolu şirketlerinin, Port Vila Havalimanı'ndaki hasar nedeniyle bölgeye gerçekleştirecekleri uçuşları iptal ettiği öğrenildi.