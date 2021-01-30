ADA'dan genel seçim anketi

Erken seçime Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından nokta konulduğu şu günlerde ADA'nın genel seçim anketinde Cumhur İttifakı yine zirvede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler 2023'te yapılacak diyerek erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu ancak erken seçim talepleri, birçok partinin gündeminden düşmedi.

Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.



ADA Araştırma'nın, Türkiye'nin Nabzı Ocak 2021 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

CUMHUR İTTİFAKI YİNE KAZANIYOR

"Bu pazar seçim olsa" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 48,3 oldu.

AK Parti yüzde 38,7 oy alırken MHP'nin oyu yüzde 9,6'da kaldı.

CHP'NİN OYLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Ankete göre, AK Parti'yi CHP, yüzde 19,8'la takip ederken, İyi Parti'nin yüzde 11,5, HDP'nin ise yüzde 9.5 oy oranına sahip olduğu görüldü.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİ İLK KEZ ANKETLERDE

CHP'den ayrılarak başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştime kararı alan Muharrem İnce'nin kuracağı parti ilk defa bir ankette yer aldı.

İnce'nin oy oranı ise yüzde 2,7...

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;

AK Parti %38,7

CHP %19,8

İYİ Parti %11,5

MHP %9,6

HDP %9,5

Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7

DEVA Partisi %2,5

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,2